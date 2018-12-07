Утром на ЕКАД сгорел автомобиль

12:50 | 11.12.2018

Фото: Максим Чукреев. Группа «Инцидент Екатеринбург»/«ВКонтакте»

Сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-21099 и Hyundai, сообщает очевидец.



По предварительной информации, никто не пострадал, но один из автомобилей – ВАЗ – в результате сгорел.



