На Ганиной Яме открылась выставка, посвящённая окончанию Первой мировой войны

16:05 | 9.12.2018

Фото: rusgo.ru

В музейно-выставочном центре монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной яме сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества в России, открылась выставка «Победа Антанты – победа России 1918-2018».



Как сообщают в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в экспозицию вошли амуниция, снаряжение, оружие и награды - подлинные экспонаты времен Первой мировой войны, которые предоставил Культурный центр «Солдаты России».



Окончание выставки будет приурочено к столетию подписания Версальского договора, оно состоится 28 июня 2019 года.