На Урале задержали 48 осужденных, уклонявшихся от отбывания наказаний

12:29 | 7.12.2018

Сотрудники ГУФСИН России по Свердловской области в результате операции «Розыск» задержали 48 осужденных, которые уклонялись от отбывания наказаний и находились в федеральном розыске.



«В ходе операции были задержаны лица, уклоняющиеся от отбывания наказаний, таких как исправительные работы, обязательные работы, условное наказание, отбывание наказания в колонии-поселении», – отметили в пресс-службе регионального ГУФСИН.



Задержанным наказание будет заменено реальным лишением свободы.