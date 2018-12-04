В 2019 году в Екатеринбурге реконструируют ледовую арену ДЮСШ «Локомотив»

10:39 | 6.12.2018

sportzakupka.ru

В течение нескольких лет в Екатеринбурге проводится капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы «Локомотив». Так, на 2019 год запланированы работы на ледовой арене.



«Мы предполагаем, что работы можно будет начать уже в мае 2019 года, а завершить не позднее декабря. На эти цели в городском бюджете уже предусмотрено около 50 миллионов рублей. Очень важно провести ремонт максимально оперативно, чтобы минимизировать его влияние на тренировочный процесс», – отметил замглавы города по вопросам организации управления Игорь Сутягин.



После ледовой арены будет проведен капитальный ремонт административно-бытового комплекса.



Отметим, что воспитанниками ДЮСШ «Локомотив» являются 30 мастеров спорта СССР и России.