Новости дня
17:42 | 28.11.2018
пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области
В Свердловской области уничтожено 1,2 тонны яблок неустановленного происхождения
Продукция в рамках реализации указов президента РФ № 560, № 391 изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов.
Всего с начала 2018 года в Свердловской области уничтожено около 38 тонн запрещенной к ввозу в РФ плодоовощной продукции.
© «Вечерние Ведомости»
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