В Свердловской области уничтожено 1,2 тонны яблок неустановленного происхождения

17:42 | 28.11.2018

пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области

На продовольственной базе Екатеринбурга сотрудники Россельхознадзора, УФСБ по Свердловской области и Екатеринбургской таможни обнаружили 1 тонну 200 кг яблок неустановленного происхождения. На коробках не было маркировки.



Продукция в рамках реализации указов президента РФ № 560, № 391 изъята и уничтожена на полигоне бытовых отходов.



Всего с начала 2018 года в Свердловской области уничтожено около 38 тонн запрещенной к ввозу в РФ плодоовощной продукции.