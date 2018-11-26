Начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу встретит Новый год в СИЗО

14:14 | 28.11.2018

Сегодня, 28 ноября, Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения в виде содержания под стражей начальнику городского ОЭБиПК УМВД Эдуарду Воронину. До конца января 2019 года майор полиции останется в СИЗО.



Напомним, что Эдуард Воронин был задержан 3 октября, после того как в его служебном кабинете следователи 4-го управления СКР при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ провели обыски, закончившиеся изъятием ряда документов, касающихся деятельности ОЭБиПК в части изъятия оборудования из игорного зала на улице Куйбышева, которое было возвращено владельцам без проведения экспертизы. Соответствующее указание Воронину, по мнению следствия, дал ныне экс-начальник свердловской полиции Владимир Романюк. По данному факту в отношении Воронина возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).



Кроме этого, на прошлой неделе следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении Воронина, теперь уже по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). По версии следствия, весной-летом 2015 года Эдуард Воронин, будучи еще заместителем начальника антикоррупционного отдела УМВД, получил сведения о том, что в гараже на Машиностроителей, 53а, хранится изъятая сотрудниками полиции алкогольная продукция. При посредничестве выходца из Азербайджана Вугара Салманова он достиг договоренности с бизнесменом Азером Гусейновым, занимающимся оптовой торговлей овощами и фруктами, о передаче последнему за взятку в размере 700 тысяч рублей изъятого силовиками спиртного.



После того, как продукция была передана получателю, Гусейнов в ходе трех личных встреч с Салмановым передал последнему, выступающему в качестве посредника, для передачи Воронину 700 тысяч рублей. Известно, что две встречи проходили на территории небезызвестной «Овощебазы №4» и одна возле кафе на улице Стрелочников.