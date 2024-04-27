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Пиарщику Ярославу Ширшикову в екатеринбургском СИЗО присвоили «зеленую метку»
Фото: Вечерние ведомости
В своем письме в редакцию Вечерние ведомости Ширшиков рассказал, что его вызвали на комиссию и сообщили, что он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к пропаганде экстремистской и террористической идеологии.
Мотивировки этого решения руководства екатеринбургского СИЗО-5 Ширшиков пока не видел — он намерен добиваться получения протокола комиссии с помощью адвоката.
Постановка на профилактический учет влечет за собой дополнительные требования при отбытии наказания в колонии — заключенному с такой «меткой» необходимо ежечасно отмечаться в дежурной части, а администрацией колоний к таким осужденным приковано повышенное внимание, пишет Ширшиков.
В приказе Минюста, регламентирующем профилактический учёт в учреждениях ФСИН, говорится, что среди поставленных на профучет соответствующими службами ведется работа по профилактике совершения нарушений и преступлений. Поставленным на профучет ставится метка определённого цвета. В случае с «террористами и экстремистами», как правило, зелёного (но может быть и другого — в зависимости от конкретного учреждения).
Ширшиков опасается, что постановка его на профучет даст больше поводов помещать его в ШИЗО.
Напомним, политтехнолога и пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам колонии по статье об оправдании терроризма за пост в телеграм-канале с комментарием о гибели военного блогера Владлена Татарского. Его приговор ещё не вступил в силу — прокуратура обжалует его, требуя для Ширшикова 6 лет колонии.
Мотивировки этого решения руководства екатеринбургского СИЗО-5 Ширшиков пока не видел — он намерен добиваться получения протокола комиссии с помощью адвоката.
Постановка на профилактический учет влечет за собой дополнительные требования при отбытии наказания в колонии — заключенному с такой «меткой» необходимо ежечасно отмечаться в дежурной части, а администрацией колоний к таким осужденным приковано повышенное внимание, пишет Ширшиков.
В приказе Минюста, регламентирующем профилактический учёт в учреждениях ФСИН, говорится, что среди поставленных на профучет соответствующими службами ведется работа по профилактике совершения нарушений и преступлений. Поставленным на профучет ставится метка определённого цвета. В случае с «террористами и экстремистами», как правило, зелёного (но может быть и другого — в зависимости от конкретного учреждения).
Ширшиков опасается, что постановка его на профучет даст больше поводов помещать его в ШИЗО.
Напомним, политтехнолога и пиарщика Ярослава Ширшикова приговорили к двум годам колонии по статье об оправдании терроризма за пост в телеграм-канале с комментарием о гибели военного блогера Владлена Татарского. Его приговор ещё не вступил в силу — прокуратура обжалует его, требуя для Ширшикова 6 лет колонии.
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