Суд арестовал на 15 суток жителя Березовского за историю в телеграме

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Владимир Иванов из Березовского арестован на 15 суток по обвинению в демонстрации символики экстремистской организации. Об этом сообщило издание It’s My City.Решение принято Верх-Исетским районным судом, в нем говорится, что мужчина опубликовал анимированное эмодзи бело-сине-белого флага с надписью. Изображение аналогичного флага признано экстремистской символикой организации «Легион Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России). Суд признал Иванова виновным в нарушении закона.Иванов, председатель профсоюза ОКБ «Новатор», отрицает свою вину, утверждая, что публикация была сделана для осуждения нацизма. Он подчеркнул нарушения при сборе доказательств, однако суд отклонил его доводы. Мужчина обжаловал решение первой инстанции в Свердловский областной суд.