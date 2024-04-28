Литературный квартал открыл сезон пеших экскурсии в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге Литературный квартал приглашает жителей и гостей города на пешие экскурсии по историческим местам. Сегодня, 28 апреля в 16.00, пройдет первая в сезоне пешеходная экскурсия «Декабрьский след: Екатеринбург глазами декабристов».4 мая состоится пешая экскурсия «Вторчермет Бориса Рыжего». «Экскурсия о поэте и городе, о перестройке и рубеже веков, о бандитах и о любви — перенесет вас в поэтический мир Бориса Рыжего, в прошлое, которое еще живет где-то на окраинах нашего индустриального города», — рассказывают об экскурсии организаторы.Участники маршрутов смогут посетить дома, музеи, памятники и другие места, связанные с жизнью и творчеством известных писателей. Во время прогулок экскурсоводы расскажут интересные факты из биографий писателей, расскажут об их влиянии на литературу и культуру.