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Осталось два дня до завершения голосования за благоустройство екатеринбургских парков
Инфографика: Вечерние ведомости
Осталось два дня до завершения голосования за объекты благоустройства по проекту ФКГС.
Во многих городах России уже достигнут установленный Минстроем целевой показатель — условие для получения финансирования из федерального бюджета для реализации проекта, но Екатеринбург второй год подряд этого показателя не достигает.
Лидирует пока в голосовании многострадальный парк 50-летия ВЛКСМ на Юго-Западе, но федеральные деньги в 2025 году он получит, только если до 30 апреля проголосуют еще более 100 тысяч горожан. Необходимое для Екатеринбурга значение — порядка 380 тысяч человек (30% от населения города в возрасте от 14 лет), но в период с 15 марта по 27 апреля проголосовало пока чуть больше 271 тысячи.
Во многих городах России уже достигнут установленный Минстроем целевой показатель — условие для получения финансирования из федерального бюджета для реализации проекта, но Екатеринбург второй год подряд этого показателя не достигает.
Лидирует пока в голосовании многострадальный парк 50-летия ВЛКСМ на Юго-Западе, но федеральные деньги в 2025 году он получит, только если до 30 апреля проголосуют еще более 100 тысяч горожан. Необходимое для Екатеринбурга значение — порядка 380 тысяч человек (30% от населения города в возрасте от 14 лет), но в период с 15 марта по 27 апреля проголосовало пока чуть больше 271 тысячи.
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