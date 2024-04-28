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Шутливые скетчи краснотурьинских фельдшеров набирают просмотры в соцсети
Фото: Вечерние ведомости
В Краснотурьинске фельдшеры стали снимать VK Клипы. В роликах фельдшеры демонстрируют свою работу в шутливых скетчах, показывая повседневную жизнь медицинских работников.
Пока в сообществе ВК «Краснотурьинская Городская-Больница» у которого 3 320 подписчиков выложен только один клип. Он уже набрал 2,2 тысячи просмотров.
В своем первом VK Клипе фельдшера в шуточной форме показали рабочие моменты: усталость, вызовы к пациентам, работу с коллегами и выговоры от начальства.
Пока в сообществе ВК «Краснотурьинская Городская-Больница» у которого 3 320 подписчиков выложен только один клип. Он уже набрал 2,2 тысячи просмотров.
В своем первом VK Клипе фельдшера в шуточной форме показали рабочие моменты: усталость, вызовы к пациентам, работу с коллегами и выговоры от начальства.
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