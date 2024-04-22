В Екатеринбурге состоится благотворительный забег Ural Legal Run

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 26 мая пройдет четвертый международный благотворительный забег Ural Legal Run 2024, организованный юридическим сообществом. Участники забега соберутся в парке Маяковского, чтобы поддержать благотворительный фонд «Подари жизнь» и другие региональные фонды. Об этом сообщила Областная газета.Legal Run объединяет юристов со всего мира с 2014 года, и в этом году официальные забеги будут проходить в различных городах России и за ее пределами. Ожидается, что более 5 тысяч человек примут участие в этом благотворительном мероприятии.Участники забега смогут выбрать трассы длиной три или пять километров, которые пройдут через центральную часть парка Маяковского.