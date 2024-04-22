В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о массовых проверках в выходные





— подчеркнули в пресс-группе ГИБДД Не останутся без внимания дорожных полицейских в том числе отдаленные поселковые территории, дачные поселки, садовые товарищества, а также места отдыха граждан,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники екатеринбургской ГИБДД предупредили о массовых проверках, которые они запланировали на грядущие выходные. Госавтоинспекторы уже сегодня начнут выходить на улицы города, чтобы искать нарушителей ПДД.В период проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога», с 28 апреля по 1 мая включительно, будут выявляться и пресекаться грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением в состоянии опьянения и без прав.