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В ГИБДД Екатеринбурга предупредили о массовых проверках в выходные
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники екатеринбургской ГИБДД предупредили о массовых проверках, которые они запланировали на грядущие выходные. Госавтоинспекторы уже сегодня начнут выходить на улицы города, чтобы искать нарушителей ПДД.
В период проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога», с 28 апреля по 1 мая включительно, будут выявляться и пресекаться грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением в состоянии опьянения и без прав.
В период проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога», с 28 апреля по 1 мая включительно, будут выявляться и пресекаться грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе связанных с управлением в состоянии опьянения и без прав.
Не останутся без внимания дорожных полицейских в том числе отдаленные поселковые территории, дачные поселки, садовые товарищества, а также места отдыха граждан,
— подчеркнули в пресс-группе ГИБДД
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