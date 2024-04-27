Житель Режа, спасенный медиками, пришел работать в скорую помощь, чтобы помогать людям

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отделением скорой медицинской помощи Введение в кровь разжижающего препарата — ответственное решение. Наши фельдшеры берут на себя эту ответственность,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Реже Юрию Ковалевскому спасли жизнь сотрудники скорой помощи. После этого события Юрий решил стать водителем скорой, чтобы помогать другим людям. Об этом рассказал информационный портал региона.Во время работы на одном из городских производственных предприятий Юрия начала беспокоить сильная боль в груди и области желудка. Прибывшая бригада быстро поставила диагноз: инфаркт миокарда. Ситуация была серьезной, получив согласование областного кардиоцентра, мужчине провели тромболизис.