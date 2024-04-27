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Житель Режа, спасенный медиками, пришел работать в скорую помощь, чтобы помогать людям
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Реже Юрию Ковалевскому спасли жизнь сотрудники скорой помощи. После этого события Юрий решил стать водителем скорой, чтобы помогать другим людям. Об этом рассказал информационный портал региона.
Во время работы на одном из городских производственных предприятий Юрия начала беспокоить сильная боль в груди и области желудка. Прибывшая бригада быстро поставила диагноз: инфаркт миокарда. Ситуация была серьезной, получив согласование областного кардиоцентра, мужчине провели тромболизис.
Во время работы на одном из городских производственных предприятий Юрия начала беспокоить сильная боль в груди и области желудка. Прибывшая бригада быстро поставила диагноз: инфаркт миокарда. Ситуация была серьезной, получив согласование областного кардиоцентра, мужчине провели тромболизис.
Введение в кровь разжижающего препарата — ответственное решение. Наши фельдшеры берут на себя эту ответственность,
— рассказал заведующий
отделением скорой медицинской помощи
отделением скорой медицинской помощи
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