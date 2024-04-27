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За нарушение правил пожарной безопасности оштрафовали 242 свердловчанина
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области за пожароопасный период оштрафовали 242 человека, нарушивших правила пожарной безопасности.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, каждый день для предупреждения лесных пожаров продолжают работать патрульно-контрольные группы. Сотрудники МЧС, работники лесничества, сотрудники МВД России, а также инспектора Управления Россельхознадзора и представители администрации муниципалитетов патрулируют лесные участки и и прилегающие территории.
С начала пожароопасного периода патрульные группы составили на нарушителей 242 протокола об административных правонарушениях.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, каждый день для предупреждения лесных пожаров продолжают работать патрульно-контрольные группы. Сотрудники МЧС, работники лесничества, сотрудники МВД России, а также инспектора Управления Россельхознадзора и представители администрации муниципалитетов патрулируют лесные участки и и прилегающие территории.
С начала пожароопасного периода патрульные группы составили на нарушителей 242 протокола об административных правонарушениях.
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