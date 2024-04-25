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Екатеринбургская актриса Коляда-театра получила «Золотую маску»
Фото: Союз театральных деятелей Российской Федерации
Актриса Коляда-театра Тамара Зимина получила «Золотую маску» в номинации «За выдающийся вклад в развитие искусства».
Вчера, 27 апреля, в рамках юбилейной «Золотой Маски» в Бетховенском зале Большого театра прошла церемония вручения специальных премий «За выдающийся вклад в развитие искусства».
Зимина Тамара Васильевна 20 лет актриса «Коляда-Театр», а ранее — актриса Свердловского государственного академического театра драмы (40 лет).
Вчера, 27 апреля, в рамках юбилейной «Золотой Маски» в Бетховенском зале Большого театра прошла церемония вручения специальных премий «За выдающийся вклад в развитие искусства».
Я с такой радостью повезу эту «Маску» на Великий Урал, где существуют такие дивные театры. Да, награждают меня, но это «Маска» моего театра, тех коллег, которые рядом со мной, партнеров, драматургов, режиссеров,
— передает слова актрисы
телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
Зимина Тамара Васильевна 20 лет актриса «Коляда-Театр», а ранее — актриса Свердловского государственного академического театра драмы (40 лет).
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