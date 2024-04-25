Екатеринбургская актриса Коляда-театра получила «Золотую маску»

— передает слова актрисы

телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»

Я с такой радостью повезу эту «Маску» на Великий Урал, где существуют такие дивные театры. Да, награждают меня, но это «Маска» моего театра, тех коллег, которые рядом со мной, партнеров, драматургов, режиссеров,