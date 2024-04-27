Федеральная трасса под Екатеринбургом оказалась перекрыта из-за упавшего дерева

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Упавшая сосна полностью перегородила одну проезжую часть на трассе М5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу) в районе Сысерти.В результате движение по Челябинском тракту в южном направлении остановилось, на данный момент образовалась пробка длиной более 2 километров. Водители не растерялись и нашли бензопилу, чтобы распилить упавшее дерево, сообщает телеграм-канал «Свет-Екатеринбург».Движение по трассе М5 восстановлено, дерево убрали с дороги.