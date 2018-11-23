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21:37 | 26.11.2018

Фото: Яндекс.Панорамы

Земельный участок во дворе здания свердловского УФСБ останется собственностью коммерсантов

Судебный спор между Департаментом по управлению муниципальным имуществом Администрации Екатеринбурга и МУГИСО, а также коммерческими структурами по факту передачи частным лицам земельного участка, расположенного во дворе здания регионального УФСБ, закончился поражением мэрии. Сегодня, 26 ноября, Верховный суд РФ принял решение об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения на судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ. Таким образом, клочок земли во дворе свердловского УФСБ останется в собственности ООО «Формис».

Напомним, что еще 15 мая 2017 года между ОАО «Уралэнергоцветмет» и Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 66:41:0301014:5 (площадью 144 квадратных метра), который находится непосредственно во дворе ФСБ.

20 июня 2017 года «Уралэнергоцветмет» заключил договор купли-продажи земельного участка с ООО «Формис». В октябре 2017 года администрация Екатеринбурга в лице ДУМИ обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с иском о признании недействительными договора купли-продажи земельного участка, заключенного между ОАО «Уралэнергоцветмет» и МУГИСО, а также договора купли-продажи недвижимого имущества, заключенного между ОАО «Уралэнергоцветмет» и ООО «Формис». По мнению мэрии, заключенные договоры являются мнимыми.

Суд же посчитал, что Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации не является стороной оспариваемых договоров. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано. В мае 2018 года решение Арбитражного суда Свердловской области было оставлено без изменения Семнадцатым арбитражным апелляционным судом, а 30 июля и Арбитражным судом Уральского округа. Последняя надежда у мэрии была на судебную коллегию Верховного суда РФ, но сегодня было принято решение об отказе в рассмотрении жалобы. Теперь ФСБ придется договариваться с коммерсантами о выкупе участка, в противном случае чекистам будет проблематично построить на этом месте ранее анонсированный новый административный комплекс для нужд спецслужб.

© «Вечерние Ведомости»

 


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