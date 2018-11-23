В Кольцово задержали 700 кг опасной икры

В Кольцово сотрудники полиции, УФСБ России по Свердловской области и Россельхознадзора задержали партию икры без документов и маркировки.700 кг икры прибыло в Екатеринбург из Москвы, а туда попало из Петропавловска-Камчатского. Товар перевозился в багажном отделении. Экспертизы показали, что икра опасна для жизни и здоровья.«Согласно полученным результатам проведенных исследований по микробиологическим показателям специалистами ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора», в изъятой продукции обнаружены патогенные микроорганизмы, золотистые стафилококки, плесневые грибы и дрожжи», – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Свердловской области.Организаторами незаконного канала поставки икры являются двое россиян. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.