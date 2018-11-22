Председатель думы Екатеринбурга после поражения в гонке за ЭКСПО-2025: «300-летие столицы Урала мы встретим с качественными изменениями»

11:50 | 24.11.2018

Фото: РИА Новости

Председатель Екатеринбургской гордумы Игорь Володин прокомментировал результаты голосования за столицу ЭКСПО-2025 в Париже. Екатеринбург проиграл японской Осаке в праве принимать международный форум, но, по словам Володина, победа в гонке была не главной, главное – наладить все сферы жизни в Екатеринбурге.



К тому же Игорь Володин уверен, что гонка за ЭКСПО подружила Екатеринбург и Свердловскую область с компетентными коллегами из множества других стран – членов Международного бюро выставок.



«Я убеждён, что 300-летие столицы Урала мы встретим с качественными изменениями во всех сферах жизни. Будем поэтапно реализовать все наши задумки, в том числе сможем завершить транспортную реформу, благоустройство общественных пространств, построить новые дороги. Наша ключевая задача – поднять уровень жизни в Екатеринбурге, используя все возможности», – передаёт департамент информполитики Свердловской области слова председателя гордумы.



Напомним, по результатам голосования в Париже уральская столица набрала 61 голос, уступив во втором туре японской Осаке.