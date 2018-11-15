Ночью рядом с ТРЦ «Карнавал» перевернулось такси

11:53 | 20.11.2018

ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью на улице Халтурина рядом с ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге произошло ДТП: водитель автомобиля такси Renault Logan не справился с управлением и допустил опрокидывание машины.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, у мужчины были явные признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. При этом, как сообщает Е1.RU, даже после составления протокола таксист продолжил пить, стоя у машины полиции.



По предварительной информации, серьёзных травм никто не получил.