На улице Мельникова из-за коммульнальной аварии провалился грунт

14:33 | 13.11.2018

Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте

На улице Мельникова, где сегодня прорвало трубу с горячей водой, образовался провал грунта площадью около 50 кв. м, несколько автомобилей оказались в горячей воде. На месте работают сотрудники МЧС. Из одной машины спасены два человека: их вынесли на руках.



Кроме того, подтоплен подвал и первый этаж детского сада № 28.



«Пожарные и сотрудники ЕТК с помощью гидроэлеватора откачивают из помещений горячую воду. В ближайшее время дети будут отправлены с родителями домой», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Сотрудники ЕТК проводят ремонтные работы. Отопление и горячее водоснабжение в районе аварии обеспечивается по сниженным параметрам.



Отметим, что в зоне прорыва трубопровода оказалось около 200 домов, 19 детских садов и 12 школ.