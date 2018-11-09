В Екатеринбурге семья отсудила у застройщика более 1,5 млн рублей

15:33 | 12.11.2018

Семья из Екатеринбурга Эльвира и Максим Ф. отсудили у ООО «Экодолье «Екатеринбург» более 1,5 млн рублей. Причиной стала просрочка в передаче дома, которая составила 890 дней.



Дом должны были построить к декабрю 2014 года, однако его ввели в эксплуатацию только в ноябре 2017 года, а передали жильцам – в январе 2018 года.



В итоге суд взыскал с ООО «Экодолье «Екатеринбург» неустойку – 1,2 млн рублей, 60 тысяч рублей – компенсацию морального вреда, штраф – 300 тысяч рублей и госпошлину – 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.