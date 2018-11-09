Сотрудник, который проносил в ИК-19 телефоны, отделался штрафом

14:30 | 12.11.2018

В Тавде вынесли приговор бывшему инспектору группы надзора отдела безопасности № 19, обвиняемому в превышении должностных полномочий.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, с августа 2017 года по апрель 2018 года сотрудник ИК проносил на режимную территорию средства сотовой связи и передавал их одному из осуждённых. В совершении преступления инспектора уличили другие сотрудники.



В итоге суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначил обвиняемому меру уголовно-правового характера в виде штрафа в 30 тысяч рублей.