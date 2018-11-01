С начала 2018 года водители пассажирского транспорта стали виновниками 82 ДТП

12:27 | 7.11.2018

mirnoe.com

С начала 2018 года в Свердловской области зарегистрировано 82 ДТП, виновниками которых стали водители пассажирского транспорта. В этих авариях один человек погиб, ещё 115 получили различные травмы.



Сейчас на Среднем Урале продолжаются проверки пассажирского транспорта сотрудниками ГИБДД, Ространснадзора, Роспотребнадзора. Всего проведено 260 проверок, которые помогли выявить 13 автобусов с неисправной тормозной системой, 28 – с неисправным рулевым управлением, 1 384 водителя привлечены к административной ответственности за различные нарушения, в том числе за неиспользование пассажирами ремней безопасности.



Накануне, 6 ноября, рейд проверки пассажирского транспорта прошёл на автодороге Пермь – Екатеринбург. Грубых нарушений не выявлено, три водителя привлечены к ответственности за то, что пассажиры не были пристёгнуты.