В Екатеринбурге предприниматель устроил косметологический кабинет в противорадиационном укрытии

12:22 | 6.11.2018

inquisitr.com

В Екатеринбурге по иску прокуратуры из незаконного владения индивидуального предпринимателя истребовано федеральное имущество. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в нежилом помещении, являющемся противорадиационным укрытием, оказывались косметологические услуги.



Противорадиационное укрытие – это объект гражданской обороны, который обладает особым статусом и предназначен для защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Такие объекты относятся к федеральной собственности.



По итогам проверки прокуратура направила в арбитражный суд исковое заявление, которое было удовлетворено в полном объёме.