В День народного единства в Екатеринбурге выбрали пышнотелую мисс

В Екатеринбурге 4 ноября, в День народного единства, выбрали самую обаятельную и талантливую пышнотелую красавицу. В межрегиональном конкурсе «Полное совершенство» решились поучаствовать всего 16 пышных мисс и миссис.Претендентки на корону устроили дефиле в коктейльных платьях и продемонстрировали свои творческие способности.В частности, одна из обладательниц пышных форм и вовсе устроила БДСМ-шоу на сцене. Владелица секс-шопа продемонстрировала волевые качества своего характера.Но победительницей в этом году стала не Маргарита Щепелина. Корону и титул «Мисс Полное совершенство — 2018» вручили 39-летней Оксане Поповой.«До 27 лет была красивой, сексуальной стройняшкой. После рождения второго ребенка поправилась до 90 килограммов и уже не смогла сбросить вес.Пробовала диеты, но когда в чем-то себя ограничиваешь, хочешь этого еще больше. Танцы, массаж, обертывания, пищевые добавки. Помогало только на некоторое время, затем вес снова возвращался. И я полюбила себя такой, какая есть. Мой любимый мужчина восхищался мной, когда я была стройной, но не перестал это делать, когда я стала пухляшкой. Сейчас я живу в гармонии со своим телом», — рассказывала ранее Оксана.