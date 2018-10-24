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17:31 | 30.10.2018
Под Екатеринбургом из-за расширения санитарной зоны свалки под угрозой сноса оказались жилые дома. В ситуации не все так однозначно
По словам жителей, они узнали об изменении, только когда новый сосед, построивший дом, не смог получить разрешение на оформление земли по упрощённой схеме. Мужчина обратился в суд, чтобы установить право собственности на дом.
Белоярский суд удовлетворил требование уральца, но Свердловский областной суд отменил это решение на основании того, что сначала нужно оспорить Генплан, принятый в 2016 году еще при старой администрации Белоярского городского округа, а по нему в санитарную зону, кроме улицы в Белоярской Заставе, также попал коттеджный поселок «Просвет».
Следующее судебное заседание по данному вопросу состоится 19 ноября.
«В сложившейся ситуации на самом деле гораздо больше спорных нюансов, чем кажется на первый взгляд. Из пояснений жителей следует, что первоначально были куплены и построены дома, а уже затем была расширена санитарно-защитная зона. Так ли это? Не думаю! На самом деле косулинская свалка осуществляет свою деятельность с 2010 года, и на протяжении всех этих лет существовала и не изменялась санитарно-защитная зона. Более того, на протяжении 8 лет косулинская свалка неоднократно привлекалась к административной ответственности по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Из вышеизложенного следует, что санитарно-защитная зона существует на протяжении долгих лет, и лица, которые осуществляли строительство в пределах санитарно-защитной зоны, должны были проявить должную осмотрительность для выявления возможных рисков, связанных с постройкой рядом с экологически опасным объектом», – прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист юридического агентства «ДФ» Артем Загузин.
© «Вечерние Ведомости»
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