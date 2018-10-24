Актёры театра в Екатеринбурге не получат гонорар из-за закрытия «Уралтрансбанка»

21:26 | 26.10.2018

Фото предоставлено театром

В Екатеринбурге из-за отзыва лицензии у «Уралтрансбанка» экспериментальный театр «Место» лишился своих грантовых средств. Деньги, полученные от Фонда Михаила Прохорова и Союза театральных деятелей РФ, хранились на счёте в банке и должны были быть потрачены на открытие нового театра в начале ноября – старт сезона экспериментаторов должен был начаться ровно через неделю.



Об этом на своей странице в Facebook сообщила создатель театрального проекта Ольга Комлева.



«Это значит, что все финансирование, которое должно было пойти на гонорары актерам, аренду помещения и многие другие расходы, мы уже не сможем получить. Мы успели только закупить технику и напечатать афиши и флаеры», — заявила Комлева.



Она отмечает: на счету в банке «зависло» более 400 тысяч рублей, причём судя по тому, что у банка были похожие истории и он был не в состоянии вернуть деньги своим вкладчикам, такая же участь ждёт и театр «Место».



«В первую очередь я связалась с главным бухгалтером Фонда Прохорова, она мне сказала, что это уже третий подобный случай в их практике, и в двух прежних случаях деньги вернуть не удалось», — отметила Комлева. Но отменять открытие театра никто не собирается. Правда, теперь «Месту» нужна поддержка горожан. Создатель проекта призвала уральцев активно покупать билеты на премьеру и открыла счет в «Сбербанке», куда можно отправлять деньги.



Напомним, только вчера, 25 октября, Банк России 25 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Уральского транспортного банка». Проблемы у «Уралтрансбанка» начались ещё в конце прошлого года. Тогда в кредитной организации была запущена процедура финансового оздоровления, но к успешному результату она не привела.