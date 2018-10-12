В Каменске-Уральском из-за антисанитарии закрыли магазин «Кулинария»

13:50 | 16.10.2018

rus-ei.ru

В Каменске-Уральском на 60 суток приостановлена деятельность магазина «Кулинария» (проспект Победы, 8). Причиной стали многочисленные нарушения санитарного законодательства, выявленные при проведении Роспотребнадзором эпидемиологического расследования.



Так, установлено, что отсутствуют складские помещения для продовольственных товаров, кондитерские изделия хранятся на полу в торговом зале, нет туалета и раковины для мытья рук посетителей, нарушаются требования к проведению уборки и дезинфекции помещений (один уборочный инвентарь используется для мытья торгового зала и туалета), продавец не предоставила медицинскую книжку, также выявлена продукция с истекшим сроком годности.



Кроме того, в пробах продукции, а также в смывах с весов, витрины, рук продавца обнаружены бактерии группы кишечной палочки.



«Согласно постановлению Синарского районного суда деятельность ИП Черепановой С.Ю. в магазине «Кулинария» приостановлена на 60 суток с 17.09.2018. Индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за нарушение требований технических регламентов», - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.