Больше всего жалоб на одиночество: свердловчане стали чаще звонить на телефон доверия

13:26 | 16.10.2018

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В 2018 году жители Свердловской области стали чаще звонить на телефон доверия. Если на «детской» линии отмечается незначительное снижение, то от взрослых поступило на 5% больше жалоб. При этом основная часть обращений связана с одиночеством.



«Если раньше мы чаще консультировали тех, кто сначала расставался с партнером, проживал тяжелый период горевания, а затем вступал в новые отношения, то сейчас люди все больше «страхуются» от непереносимого чувства одиночества, держа «про запас» одного или несколько потенциальных партнеров», - рассказывает руководитель службы телефона доверия, психолог Елена Прохорова.



Также отмечается, что на 16% увеличилось число обращений с обсуждением суицидальных мыслей.



+8-800-300-11-00 - круглосуточный бесплатный Телефон психологической помощи министерства здравоохранения Свердловской области.



+8-800-300-83-83 - «детская» линия (для детей и их родителей).