Новости дня
14:53 | 15.10.2018
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Алексей Кожемяко назначен первым заместителем главы Екатеринбурга
Комемяко занимает должность первого заместителя главы с 2016 года. Ранее он принимал участие в конкурсе на пост мэра уральской столицы.
Напомним, сегодня официально стало известно, что Александр Высокинский отправил в отставку заместителя главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина и замглавы по вопросам организации управления Вадима Дударенко.
© «Вечерние Ведомости»
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