Алексей Кожемяко назначен первым заместителем главы Екатеринбурга

14:53 | 15.10.2018

news.yandex.ru

Алексей Кожемяко сохранил должность в администрации Екатеринбурга. Он назначен первым заместителем главы города Александра Высокинского.



Комемяко занимает должность первого заместителя главы с 2016 года. Ранее он принимал участие в конкурсе на пост мэра уральской столицы.



Напомним, сегодня официально стало известно, что Александр Высокинский отправил в отставку заместителя главы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина и замглавы по вопросам организации управления Вадима Дударенко.