Спикер гордумы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги

17:43 | 1.10.2018

Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин стал чемпионом мира по жиму штанги лежа. Он принял участие в турнире силовых видов спорта «Золотой тигр XII», включающем такие направления, как пауэрлифтинг, силовой экстрим, жим штанги лежа, восточные единоборства, исторический средневековый бой. Игорь Володин – постоянный участник турнира и пятикратный чемпион.



Отметим, что в этом году в соревнованиях приняли участие 15 стран. В награду победители получили перстни.