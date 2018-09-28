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17:43 | 1.10.2018

Спикер гордумы Екатеринбурга стал чемпионом мира по жиму штанги

Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин стал чемпионом мира по жиму штанги лежа. Он принял участие в турнире силовых видов спорта «Золотой тигр XII», включающем такие направления, как пауэрлифтинг, силовой экстрим, жим штанги лежа, восточные единоборства, исторический средневековый бой. Игорь Володин – постоянный участник турнира и пятикратный чемпион.

Отметим, что в этом году в соревнованиях приняли участие 15 стран. В награду победители получили перстни.

© «Вечерние Ведомости»

 


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