Лавров презентовал в штаб-квартире ООН заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

10:33 | 28.09.2018

ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров представил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке российскую заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. В ходе презентации Лавров отметил, что Россия - активный член Международного бюро выставок и участвует в выставках ЭКСПО 160 лет.



Участникам 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН показали подробный мастер-план ЭКСПО-2025 и концепцию «умного города», который построят специально для проведения выставки.



«К сожалению, это высокоуровневое событие никогда не проводилось в моей стране. В мае 2017 года Россия представила в МБВ заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Мы убеждены, что эта заявка имеет все шансы на успех», - цитирует Лаврова ТАСС.



По мнению Лаврова, у Екатеринбурга есть все необходимые организационные и инфраструктурные ресурсы, чтобы успешно провести ЭКСПО.



«Екатеринбург - четвертый по размерам город России, важный и динамичный, экономический, научный, образовательный и культурный центр. Благодаря своему уникальному расположению на границе Европы и Азии город стал важным транспортным узлом», - отметил глава МИД РФ.



Напомним, что за право проведения выставки Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен 23 ноября на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро.