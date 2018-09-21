Евгений Куйвашев встретился с генеральным консулом Азербайджана в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с вновь назначенным генеральным консулом Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгаром Искендеровым и обсудил с ним расширение сотрудничества. Отметим, что встреча состоялась в преддверии IX Российско-Азербайджанского межрегионального форума, который стартует в Баку 27 сентября.«История нашего партнерства имеет много замечательных страниц. Договоренности на высшем уровне свидетельствуют о взаимном интересе сторон к взаимодействию и углублению дружественных отношений. Расцениваю встречу глав государств как сигнал для более активного поиска новых направлений сотрудничества и на уровне регионов. Свердловская область готова к новым проектам, конструктивной работе совместно с генеральным консульством», — сказал Евгений Куйвашев.Напомним, что 1 сентября Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали пакет межправительственных и коммерческих документов, который открывает хорошие перспективы для межрегионального партнерства.«Для Азербайджана взаимоотношения с Россией — особые, поскольку мы были одной страной и при решении глобальных вопросов мы всегда вместе. Сотрудничество со Свердловской областью носит самый дружеский характер. Свердловская область — первая, о ком мы говорим, когда речь идет о межрегиональном партнерстве», — отметил Ильгар Искендеров.За первое полугодие товарооборот Свердловской области и Азербайджана составил 54 млн долларов США.