Бывшая глава Серовского городского округа ушла работать на завод

10:24 | 20.09.2018

oblgazeta.ru

Бывшая глава Серовского городского округа Елена Бердникова после отставки перешла на работу в градообразующее предприятие Серова Надеждинский металлургический завод, сообщает издание «Глобус».



Елена Бердникова заняла должность помощника директора предприятия по информационным технологиям и автоматизации.



— Развитие и совершенствование бизнес-процессов и их автоматизации на предприятии — процесс постоянный, мы должны быстро адаптироваться к меняющимся под влиянием рынка условиям ведения бизнеса. Именно этой работой и будет заниматься Елена Бердникова, мы высоко ценим ее опыт и знания в данной сфере, — отметил генеральный директор завода Андрей Удовенко.



Напомним, что Елена Бердникова руководила округом в 2012–2018 годы. В мае она ушла в отставку по собственному желанию.