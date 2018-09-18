«Автомобилист» одержал восьмую победу в рамках КХЛ

09:13 | 20.09.2018

пресс-служба ХК «Автомобилист»

Вчера, 19 сентября, екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» одержал победу над «Сочи» со счетом 5:1. Это уже восьмая победа уральцев в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Парни, вы молодцы! Вся Свердловская область болела за вас: особенно мальчишки и девчонки, которые увлечены хоккеем. Мы уже построили несколько десятков кортов. И построим ещё. Смена растёт! Сегодня — исторический победный матч! Лучший старт с 1967 года. Восемь выигранных игр подряд! Отдельное спасибо от всех уральцев Андрею Козицыну. Мы в вас верим!» — написал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Следующий матч «Автомобилист» проведет завтра, 21 сентября, против финского «Йокерита».