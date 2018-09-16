Новости дня
11:33 | 19.09.2018
Фото: РЕН ТВ
Почти шесть миллионов рублей, по мнению УК, задолжал житель Екатеринбурга за потреблённую воду
В квитанции, полученной Захаровым, указано, что он задолжал УК «Квартал» в августе более двух миллионов рублей за воду и еще три с половиной миллиона рублей — за водоотведение. Всё дело в том, что счётчик, установленный в его квартире, «пошёл на рекорд» и показал расход воды в объеме почти 100 тысяч кубометров. Матвей уверен, что ему бы и трёх жизней не хватило, чтобы израсходовать столько.
Видимо поняв нереальность показаний счётчика, управляющая компания прибор учёта заменила, но вот долг списать отказалась, мало того, за неуплату отключила квартиру от электроэнергии. Мужчина подал в суд и выиграл его. После решения суда электроэнергия в квартиру вернулась, но сумма, указанная в новой квитанции, составила почти шесть миллионов рублей.
По мнению хозяина квартиры, счет за ЖКУ выглядит тем более неправдоподобно, что в квартире никто не живет.
«Они считают, что эта цифра не с потолка, но тем не менее. Я в этой квартире не проживаю. Прибор учета не опломбирован», — пояснил должник и пригрозил УК обращением в полицию.
В свою очередь в управляющей компании заявляют, что долг — не ошибка и владелец квартиры должен заплатить указанную в квитанции сумму, уточняет РЕН ТВ.
В настоящее время Матвей Захаров написал заявления в полицию и прокуратуру, обратившись к правоохранителям и в надзорное ведомство с просьбой проверить долг и признать его недействительным.
Кстати, сама квартира, через которую в месяц протекло маленькое озеро воды, обошлась мужчине при покупке всего в 2,5 миллиона рублей.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:19 | 19.09.2018
Суд вынес решение по уголовному делу Николая Коляды
12:45 | 19.09.2018
Пациент одной из прикамских больниц нападал на женщин на улице
12:28 | 19.09.2018
В Перми возобновляются бесплатные консультации по земельным вопросам
12:20 | 19.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 сентября 2018 года
12:16 | 19.09.2018
В свердловском селе пьяный дебошир напал с ножом на полицейского
12:02 | 19.09.2018
Пермский край презентовал новые туристические проекты на престижной отраслевой выставке в Москве
11:56 | 19.09.2018
Челябинск получит новые зелёные аллеи
11:33 | 19.09.2018
Почти шесть миллионов рублей, по мнению УК, задолжал житель Екатеринбурга за потреблённую воду
10:28 | 19.09.2018
В октябре в Кургане откроется V Всероссийская выставка акварели
10:17 | 19.09.2018
Чистка лесопарков в Екатеринбурге отменяется
10:12 | 19.09.2018
«МегаФон» увеличил качество покрытия на Урале
10:08 | 19.09.2018
Свердловских судебных приставов «натаскали» на стрельбу
09:39 | 19.09.2018
В Екатеринбурге шесть лесопарков избавят от мусора
08:40 | 19.09.2018
В Екатеринбурге дотла сгорел частный дом
23:26 | 18.09.2018
В Екатеринбурге планируют снести жилой дом и построить на его месте новое здание филармонии
20:58 | 18.09.2018
В Екатеринбурге завершается сезон работы фонтанов
20:32 | 18.09.2018
Екатеринбургский горздрав прокомментировал смерть пятиклассника
20:15 | 18.09.2018
Свердловская область станет чище: в регионе появится кластер для сортировки и переработки мусора
17:59 | 18.09.2018
Пермский театр кукол откроет новый сезон премьерой
17:42 | 18.09.2018
Свердловский облсуд вынес решение по громкому делу о вымогателях
17:22 | 18.09.2018
В Перми рассмотрели заключительные проекты муниципальных программ на ближайшие годы
17:04 | 18.09.2018
В Перми разыскивают подозреваемого в насильственном грабеже
16:57 | 18.09.2018
В Екатеринбурге активисты набрали целую корзину просроченных товаров в магазине «Пятерочка» (ВИДЕО)
16:56 | 18.09.2018
Кокорин внес в зауральский парламент проект о создании одноглавой системы управления в Кургане
16:48 | 18.09.2018
В Екатеринбурге суд вынес приговор лидеру преступной группы, промышлявшей автоугонами
15:24 | 18.09.2018
В Пермском крае выросли показатели промышленного производства
15:09 | 18.09.2018
В Новоуральске крупный пожар. Горит один из цехов обанкротившегося АМУРа
14:38 | 18.09.2018
На Южном Урале газифицирована деревня Дубровка
14:33 | 18.09.2018
В Екатеринбурге пройдёт очередной митинг КПРФ против пенсионной реформы
14:20 | 18.09.2018
Посол США в России посетит Урал. Цель визита
14:13 | 18.09.2018
Пермский край впервые примет крупнейшие юношеские соревнования по хоккею
13:53 | 18.09.2018
В Перми посадили почти сто деревьев в сквере у Оперного театра
13:42 | 18.09.2018
Должников в Прикамье будут искать по камерам дорожного наблюдения
13:35 | 18.09.2018
Космомониторинг лесов на Среднем Урале показал свою результативность
13:19 | 18.09.2018
В Перми тепло поступит в первую очередь на объекты социальной сферы
13:12 | 18.09.2018
Строительство бассейна на Сысольской в Перми будет закончено в октябре
12:54 | 18.09.2018
Пермские матросы-спасатели предотвратили более тысячи несчастных случаев
12:36 | 18.09.2018
В Камышлове бывший топ-менеджер предприятия оказался на скамье подсудимых за невыплату заработной платы