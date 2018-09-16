Почти шесть миллионов рублей, по мнению УК, задолжал житель Екатеринбурга за потреблённую воду

11:33 | 19.09.2018

Фото: РЕН ТВ

Пять миллионов 700 тысяч рублей задолжал, по мнению управляющей компании «Квартал», житель Екатеринбурга Матвей Захаров за водопотребление и водоотведение в августе. Сюжет с возмущённым должником показал телеканал РЕН ТВ.



В квитанции, полученной Захаровым, указано, что он задолжал УК «Квартал» в августе более двух миллионов рублей за воду и еще три с половиной миллиона рублей — за водоотведение. Всё дело в том, что счётчик, установленный в его квартире, «пошёл на рекорд» и показал расход воды в объеме почти 100 тысяч кубометров. Матвей уверен, что ему бы и трёх жизней не хватило, чтобы израсходовать столько.



Видимо поняв нереальность показаний счётчика, управляющая компания прибор учёта заменила, но вот долг списать отказалась, мало того, за неуплату отключила квартиру от электроэнергии. Мужчина подал в суд и выиграл его. После решения суда электроэнергия в квартиру вернулась, но сумма, указанная в новой квитанции, составила почти шесть миллионов рублей.



По мнению хозяина квартиры, счет за ЖКУ выглядит тем более неправдоподобно, что в квартире никто не живет.



«Они считают, что эта цифра не с потолка, но тем не менее. Я в этой квартире не проживаю. Прибор учета не опломбирован», — пояснил должник и пригрозил УК обращением в полицию.



В свою очередь в управляющей компании заявляют, что долг — не ошибка и владелец квартиры должен заплатить указанную в квитанции сумму, уточняет РЕН ТВ.



В настоящее время Матвей Захаров написал заявления в полицию и прокуратуру, обратившись к правоохранителям и в надзорное ведомство с просьбой проверить долг и признать его недействительным.



Кстати, сама квартира, через которую в месяц протекло маленькое озеро воды, обошлась мужчине при покупке всего в 2,5 миллиона рублей.