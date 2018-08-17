Разбитый тротуар на Радищева, у которого есть свой Instagram, скоро отремонтируют

В Екатеринбурге начался ремонт тротуара на улице Радищева, рядом с резиденцией полпреда президента РФ в УрФО.Напомним, что зимой в Instagram появилась страница этого тротуара, ее завела местная журналистка Полина Борисевич, чтобы обратить внимание на состояние улиц в городе. И вот летом появилась информация, что тротуар собираются отремонтировать.«Я говорю вам пока и пишу это прощальное письмо с благодарностью за то, что вы были вместе со мной. Не грустите, что меня больше не будет. Что-что, а это точно к лучшему! До встречи в следующей жизни», - говорится в посте.