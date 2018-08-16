Медведев не скупится на третью столицу: Екатеринбург получил ещё 85 миллионов рублей на ЭКСПО-2025

14:11 | 18.08.2018

m.ura.news

Сегодня стало известно, что Правительство РФ выделило из резервного фонда ещё 85 миллионов рублей на проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Эти деньги ведомство направило в Минпромторг РФ, откуда транш сразу перейдёт в казну уральской столицы.



Деньги пойдут на обеспечение не менее 12 мероприятий в рамках заявочной кампании по выдвижению Екатеринбурга в качестве города-претендента на право проведения ЭКСПО-2025, сообщается на официальном портале правовой информации. Эти 12 мероприятий — пиар-акции, за счёт которых Екатеринбург планирует собрать больше симпатий международных жюри, чтобы возглавить рейтинг городов-организаторов.



Конкурентами Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025 являются Осака (Япония) и Баку (Азербайджан). Итоги конкурса будут известны в ноябре.