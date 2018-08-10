В День города екатеринбуржцам обещают 16–18 градусов тепла и дождь

09:56 | 17.08.2018

cheltv.ru

Завтра, в День города, в Екатеринбурге ожидается прохладная погода. Ночью +9…+11 градусов, днем +16…+18.



Будет облачно с прояснениями, днем ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.