Новости дня
17:05 | 15.08.2018
Начали печатать бюллетени для выборов в гордуму Екатеринбурга
Екатеринбургу необходимо более 1,5 миллиона бюллетеней, среди них 18 видов по единому округу и 18 видов по одномандатным округам. Первые имеют фиолетовую защитную сетку, вторые – розовую.
Напомним, что выборы в гордуму состоятся 9 сентября.
© «Вечерние Ведомости»
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