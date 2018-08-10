Начали печатать бюллетени для выборов в гордуму Екатеринбурга

17:05 | 15.08.2018

Сегодня в Екатеринбурге начали печатать бюллетени для голосования на выборах в городскую думу. Изготовлением займется АО «Печатный дом «Формат».



Екатеринбургу необходимо более 1,5 миллиона бюллетеней, среди них 18 видов по единому округу и 18 видов по одномандатным округам. Первые имеют фиолетовую защитную сетку, вторые – розовую.



Напомним, что выборы в гордуму состоятся 9 сентября.