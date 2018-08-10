17:51 | 13.08.2018

djinjik.ru

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге. Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, продлятся с 20 часов 13 августа до 20 часов 16 августа.



«Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 16 августа», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.