Чемпион мира по самбо провел мастер-класс для бойцов свердловского ОМОНа

14:40 | 9.08.2018

пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Екатеринбурге транспортный ОМОН Управления Росгвардии по Свердловской области посетил пятикратный чемпион мира по самбо Илья Хлыбов, который провел мастер-класс для действующих бойцов спецподразделения. Илья Хлыбов является военнослужащим Уральского округа войск национальной гвардии и проходит службу в звании майора. Он тренирует спортивную команду при Управлении Уральского округа Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, тренировка под руководством чемпиона шла около трех часов. Следующее такое мероприятие в ближайшее время Илья Хлыбов планирует провести в екатеринбургском ОМОНе.