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На месте снесенной усадьбы Белинькова в Екатеринбурге началось новое строительство
Фото: сообщество ВК «Екатеринбург - фото Митрохиной М.Н.»
На месте усадьбы Белинькова, которую снесли в марте этого года в Екатеринбурге, началось новое строительство
Ещё в 2000-х годах застройщик «Предприятие Чусовское озеро» анонсировал строительство на месте усадьбы секций многоэтажного жилого дома, несмотря на то, что на тот момент усадьбы была внесена в реестр объектов культурного наследия.
В конце 2022 года застройщику удалось добиться исключения властями усадьбы из реестра ОКН, что открыло дорогу для сноса здания. Формально здание было исключено из реестра ОКН на основании якобы утраты историко-культурной ценности, однако в судах, где оспаривалось снятие охранного статуса, представители «Чусовского озера» делали упор на то, что здание необходимо скорее снести из-за располагавшихся в нём ранее секретных биолабораторий НКВД.
Ещё в 2000-х годах застройщик «Предприятие Чусовское озеро» анонсировал строительство на месте усадьбы секций многоэтажного жилого дома, несмотря на то, что на тот момент усадьбы была внесена в реестр объектов культурного наследия.
В конце 2022 года застройщику удалось добиться исключения властями усадьбы из реестра ОКН, что открыло дорогу для сноса здания. Формально здание было исключено из реестра ОКН на основании якобы утраты историко-культурной ценности, однако в судах, где оспаривалось снятие охранного статуса, представители «Чусовского озера» делали упор на то, что здание необходимо скорее снести из-за располагавшихся в нём ранее секретных биолабораторий НКВД.
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