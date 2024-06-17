В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице Зенитчиков

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга сообщила о планах отремонтировать участок дороги протяженностью 0,47 километров улицы Зенитчиков: от Братской до Палисадной.Специалисты обновят проезжую часть и тротуары, выправят или заменят бордюрный камень. Также обустроят несколько понижений для облегчения передвижения маломобильных групп населения, а на лестничных сходах появятся пандусы.Параллельно ведутся работы на проспекте Космонавтов, от улицы Старых Большевиков до Шефской. Этот участок дороги, протяженностью 1,5 км, является ключевым маршрутом для жителей северной части города, направляющихся к своим садам от поселка Садового до Верхней Пышмы и Среднеуральска.