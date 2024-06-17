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В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице Зенитчиков

20.57 Суббота, 22 июня 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга сообщила о планах отремонтировать участок дороги протяженностью 0,47 километров улицы Зенитчиков: от Братской до Палисадной.

Специалисты обновят проезжую часть и тротуары, выправят или заменят бордюрный камень. Также обустроят несколько понижений для облегчения передвижения маломобильных групп населения, а на лестничных сходах появятся пандусы.

Параллельно ведутся работы на проспекте Космонавтов, от улицы Старых Большевиков до Шефской. Этот участок дороги, протяженностью 1,5 км, является ключевым маршрутом для жителей северной части города, направляющихся к своим садам от поселка Садового до Верхней Пышмы и Среднеуральска.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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14:34 В Екатеринбурге зооспасатели помогли собаке, которая застряла в колодце
12:47 Япония наложила санкции на «Уралвагонзавод» и «Уралтрансмаш»
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