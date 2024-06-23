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Глава СК заинтересовался вырубкой леса с краснокнижными растениями в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал «Парки и скверы Екатеринбурга»
После сообщения жителей Екатеринбурга о вырубке соснового леса с краснокнижными растениями в приёмную председателя следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ситуации.
Там также отметили, что глава СКР ранее ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства, когда он поручал провести проверку. Теперь Бастрыкин просит доклад о её результатах.
Напомним, на прошлой неделе на ВИЗе произошла вырубка участка соснового леса, расположенного рядом с озером Малая Здохня, где растут орхидеи из Красной книги.
«Сообщается, что длительное время на территории с лесными насаждениями, в числе которых краснокнижные растения, проводятся работы по уничтожению флоры и осушению водоёмов для последующего строительства жилых домов. В июне текущего года, несмотря на многочисленные обращения местных жителей и ученых, обеспокоенных разрушением экосистемы, категорию назначения участка изменили на земли населенных пунктов»,
– передают в информационном центре СК России.
Там также отметили, что глава СКР ранее ставил эту ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства, когда он поручал провести проверку. Теперь Бастрыкин просит доклад о её результатах.
Напомним, на прошлой неделе на ВИЗе произошла вырубка участка соснового леса, расположенного рядом с озером Малая Здохня, где растут орхидеи из Красной книги.
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