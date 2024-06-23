Глава СК заинтересовался вырубкой леса с краснокнижными растениями в Екатеринбурге

– передают в информационном центре СК России.

«Сообщается, что длительное время на территории с лесными насаждениями, в числе которых краснокнижные растения, проводятся работы по уничтожению флоры и осушению водоёмов для последующего строительства жилых домов. В июне текущего года, несмотря на многочисленные обращения местных жителей и ученых, обеспокоенных разрушением экосистемы, категорию назначения участка изменили на земли населенных пунктов»,