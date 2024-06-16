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Смертельная авария произошла около посёлка Садовый под Екатеринбургом
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером около посёлка Садовый под Екатеринбургом произошла авария, которая унесла жизнь пожилого водителя. По предварительным данным, пенсионер не справился с управлением и, съехав с дороги, налетел на дерево.
Известно, что погибший мужчина имел водительский стаж 48 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения всего 1 раз.
«В результате ДТП на месте ДТП скончался 68-летний водитель житель Екатеринбурга. Его пассажиры, 65-летняя женщина и 6-летний внук с различными травмами доставлены в лечебное учреждение»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в городской ГИБДД.
Известно, что погибший мужчина имел водительский стаж 48 лет. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения всего 1 раз.
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