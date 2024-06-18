Екатеринбуржцы предпочитают хранить сбережения в рублях

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Большинство жителей Екатеринбурга (53%) продолжают считать, что сбережения следует хранить в отечественной валюте, согласно недавнему опросу SuperJob. Доля горожан, предпочитающих копить в долларах, составляет 33%, в то время как евро выбирают 25% опрошенных.Впервые в опросе затронут вопрос о китайской валюте, и оказалось, что интерес к юаням среди екатеринбуржцев выше, чем к евро — 27% респондентов считают возможным хранить в них все сбережения или их часть. При этом мужчины чаще выражают доверие к доллару и евро, а женщины — к рублю. С возрастом количество сторонников отечественной валюты увеличивается, а доверие к американской и европейской валютам снижается.Заметно, что с ростом доходов растет и доверие к юаню: среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц каждый третий рассматривает его как средство хранения накоплений. Лучшей валютой для сбережений 4 из 10 опрошенных назвали рубль, 15% отдали предпочтение доллару, а евро выбрали только 4%. Молодые горожане до 34 лет чаще считают доллар валютой номер один для сбережений, в то время как старшее поколение предпочитает рубль.