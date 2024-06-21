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В Екатеринбурге вырубили часть соснового леса, где растут растения из Красной книги
Фото: телеграм-канал «Парки и скверы Екатеринбурга»
На ВИЗе произошла вырубка участка соснового леса, расположенного рядом с озером Малая Здохня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Парки и скверы Екатеринбурга». Экоактивисты отмечают, что здесь растут орхидеи из Красной книги.
Кроме того, рядом с вырубленным участком проходит фенологическая тропа Батманова, на которой ученые наблюдают за сезонными явлениями природы. Активисты обеспокоены по поводу возможного ущерба для редких растений и экосистемы в целом.
Кроме того, рядом с вырубленным участком проходит фенологическая тропа Батманова, на которой ученые наблюдают за сезонными явлениями природы. Активисты обеспокоены по поводу возможного ущерба для редких растений и экосистемы в целом.
Необходимость сохранения целостности природной экосистемы и Тропы Батманова была озвучена Администрации города в рамках общественных обсуждений в сентябре 2023 г.,
— отмечают в телеграм-канале
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