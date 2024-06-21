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В Екатеринбурге вырубили часть соснового леса, где растут растения из Красной книги

17.05 Воскресенье, 23 июня 2024
Фото: телеграм-канал «Парки и скверы Екатеринбурга»
На ВИЗе произошла вырубка участка соснового леса, расположенного рядом с озером Малая Здохня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Парки и скверы Екатеринбурга». Экоактивисты отмечают, что здесь растут орхидеи из Красной книги.

Кроме того, рядом с вырубленным участком проходит фенологическая тропа Батманова, на которой ученые наблюдают за сезонными явлениями природы. Активисты обеспокоены по поводу возможного ущерба для редких растений и экосистемы в целом.

Необходимость сохранения целостности природной экосистемы и Тропы Батманова была озвучена Администрации города в рамках общественных обсуждений в сентябре 2023 г.,

— отмечают в телеграм-канале


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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11:56 В Нижнем Тагиле прокуратура ищет женщину, которая пыталась прикурить от пламени Вечного огня
20:57 В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице Зенитчиков
20:44 В Екатеринбурге провели полицейский рейд возле ТЦ «Антей»
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14:34 В Екатеринбурге зооспасатели помогли собаке, которая застряла в колодце
12:47 Япония наложила санкции на «Уралвагонзавод» и «Уралтрансмаш»
12:38 В Екатеринбурге провели рейд в миграционном центре
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15:34 В Екатеринбурге все три кикшеринговые компании подписали соглашения об ограничениях для электросамокатов
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