В Екатеринбурге вырубили часть соснового леса, где растут растения из Красной книги





— отмечают в телеграм-канале Необходимость сохранения целостности природной экосистемы и Тропы Батманова была озвучена Администрации города в рамках общественных обсуждений в сентябре 2023 г.,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На ВИЗе произошла вырубка участка соснового леса, расположенного рядом с озером Малая Здохня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Парки и скверы Екатеринбурга». Экоактивисты отмечают, что здесь растут орхидеи из Красной книги.Кроме того, рядом с вырубленным участком проходит фенологическая тропа Батманова, на которой ученые наблюдают за сезонными явлениями природы. Активисты обеспокоены по поводу возможного ущерба для редких растений и экосистемы в целом.